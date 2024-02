Rubén de la Barrera acredita que Vizela pode surpreender na Luz

Rubén de la Barrera garantiu que o grupo sabe bem o que precisa fazer para anular o poderio do adversário.

"Temos que defender muito bem e não permitir situações de um contra um, porque o Benfica é muito forte. O mais importante é ter a capacidade de saber o que fazer quando recuperarmos a bola, não a perder. Temos de mostrar o que somos e o que pretendemos. Este tipo de equipas é muito difícil de ganhar, mas sabemos o que fazer para o surpreender o Benfica", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

O treinador dos vizelenses esclareceu ainda que trabalhar depois de uma vitória [1-0 no reduto do Gil Vicente] trouxe um novo ânimo à equipa e salientou a importância da conquista dos três pontos.

"Foram importantes, depois do ciclo de jogos que atravessámos sem ganhar. Era importante para todos a vitória em termos emocionais. Queremos chegar à frente na tabela, sabemos o que temos de fazer. Defender e atacar com todos e em todo o tempo, seja onde for e contra quem for", referiu ainda.

Rubén de la Barrera acredita que é possível surpreender o Benfica no Estádio da Luz e garantiu que os jogadores estão preparados para isso mesmo.

"No desporto, tudo é possível. Para que isso seja possível temos de acreditar que podemos vencer na Luz. O Benfica está preparado para ganhar, construiu uma base para isso. O Benfica vai jogar perante os seus adeptos. Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga são sempre favoritos, mas pretendemos competir diretamente, demonstrando o que somos e o queremos conquistar", assinalou ainda.

O treinador abordou ainda as ausências de Samu e Petrov, devido a castigo, referindo que, apesar de não serem boas notícias, haverá sempre outros jogadores preparados para dar o melhor.

"Sempre que não podemos contar com alguém, é sempre um problema. Mas, nunca tivemos toda a equipa disponível. Isso nunca são boas notícias, mas a verdade é que todos têm a possibilidade de levantar a sua mão e dizer que estão prontos para jogar em benefício da equipa. Quando um está fora, outro tem a sua oportunidade. Contra uma equipa grande como o Benfica, dá sempre uma motivação extra", finalizou.

O Vizela, 17.º classificado, com 16 pontos, desloca-se no domingo, pelas 18:00, ao Estádio da Luz, para defrontar o líder Benfica, com 52 pontos, numa partida da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.