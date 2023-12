Rubén de la Barrera é o novo treinador do Vizela

O treinador espanhol, de 38 anos, vai estrear-se na Liga portuguesa, depois de começou a carreira com 24 anos no Villaralbo, clube do quarto escalão espanhol.

Já no terceiro escalão espanhol, treinou o Valladolid B, o Guijuelo e o Cultural Leonesa, que subiu à II Liga. De seguida passou para a equipa técnica da Real Sociedad, antes de assumir o cargo de treinador principal de um dos principais clubes do Qatar, o Al Ahli.

Em 2020/21 regressou à Europa para orientar o Viitorul Constanta, da Liga da Roménia, passando ainda por Deportivo da Corunha e Albacete, no qual somou nova subida de divisão. Agora estava desde setembro ao comando da seleção principal de El Salvador.

Rubén de la Barrera já orientou o treino do Vizela desta terça-feira.

"Quero agradecer a forma como fui recebido no FC Vizela. Chego com muita vontade de ajudar. Vamos trabalhar muito para que a forma como nos apresentamos possa deixar os adeptos orgulhosos", disse ao site do clube.

Sem vencer há quatro encontros para o campeonato, o Vizela ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com 11 pontos.