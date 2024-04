Rubén de la Barrera garante que Vizela "não baixa os braços" na I Liga

O treinador do Vizela admitiu hoje que, independentemente do que estiver destinado para o clube no final do campeonato, a equipa não vai "baixar os braços" nem desistir enquanto a manutenção na I Liga de futebol for possível.

Apesar de esse cenário ser complicado, nem depender diretamente da equipa vizelense, Rubén de la Barrera apenas pensa na vitória frente ao Rio Ave, no sábado, de forma a manter acesa a esperança do objetivo, que poderá 'cair por terra' já nesta ronda, perante uma conjugação de resultados desfavorável aos minhotos.



“Infelizmente não dependemos de nós. O que depende de nós é o jogo de amanhã [sábado], o nosso rendimento e o que vamos fazer. É nisso que estamos focados”, começou por dizer o treinador que garantiu que a luta vai ser até ao fim: “Independentemente das circunstâncias, não baixamos os braços. Cada dia que passa é um novo desafio para crescer, para evoluir. Vai ser assim até ao último dia em que eu treine".



O técnico da formação vizelense, última classificada da I Liga, explicou que, aconteça o que acontecer, está de consciência tranquila com o trabalho que tem desempenhado no comando da equipa, o qual assumiu em dezembro do ano passado, em substituição do compatriota Pablo Villar.



“Dou a minha vida todos os dias pelo clube e por cada jogador. Em termos de treino, liderança, preparação e gestão de cada jogo. É aí onde tenho de intervir. Mas há variáveis. Quando um jogador ganha, justifica tudo o que faz, quando perde, o trabalho é assinalado e objeto de comentários, o que é natural neste desporto. O trabalho que estamos a fazer é bom, mas os resultados não estão a chegar", explicou.



Rubén de la Barrera tem consciência do que a equipa pode fazer nos últimos quatro jogos do campeonato e assume a responsabilidade de lutar pelos três pontos em todos eles.



“Vamos competir e jogar bem. Acho que estamos em condições de disputar todos os pontos que restam jogar. Isso é o que está na nossa mão e a nossa responsabilidade é fazer isso”, salientou.



Sobre o adversário do próximo jogo, o treinador está consciente das dificuldades mas garantiu que o Vizela preparou-se da melhor forma para contrariar as adversidades.



“O Rio Ave tem uma identidade própria, reforçou-se bem na última janela e os resultados revelam a qualidade. Estamos a preparar o jogo da melhor maneira, esperando que corra tudo bem. Sabemos que o adversário tem boa circulação de bola, é inteligente nos processos e tem capacidade para saber gerir os esforços. Mais do que a fortaleza defensiva é a solidez do seu jogo que lhe permite sofrer poucos golos. Tem dificuldades para ganhar de forma assídua, mas também impede os rivais de ganhar com facilidade”, revelou ainda.



O Vizela, em 18.º e último lugar, com 21 pontos, recebe no sábado, às 15:30, o Rio Ave, em 11.º, com 31, numa partida da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.