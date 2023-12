Rubén de la Barrera quer um Vizela "dominante e competitivo"

Na antevisão do dérbi minhoto deste sábado entre o Vizela e o Moreirense, da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o técnico, de 37 anos, revelou-se muito satisfeito com o projeto e afirmou que o objetivo é "subir cada vez mais na tabela".



"Estou muito feliz de estar aqui. Encontrei um ambiente fantástico, desde as pessoas do clube, os jogadores, o 'staff'. A verdade é que é positivo começar esta caminhada desta forma", começou por dizer o treinador aos jornalistas, salientando ainda a necessidade de "conquistar os três pontos" já no próximo jogo.



Rubén de la Barrera acredita que pela frente vai ter um Moreirense "que está a fazer uma época muito interessante", e aponta a necessidade de criar desequilíbrios.



"É uma equipa compacta, que sofre poucos golos. E, depois, é uma questão de ver como entramos no jogo. Mas espero uma atitude dos jogadores forte. Não tenho dúvidas. É certo que o controlo emocional, das próprias circunstâncias, da tabela, a rivalidade de jogar contra o Moreirense, e a vontade de ganhar, não pode mudar as intenções que nós temos que ter", frisou.



O treinador admitiu que o projeto é aliciante e que se sente "feliz" pela escolha.



"É bom começar assim. O projeto, o país, o nível da Liga, é um contexto fabuloso para atrair qualquer treinador como eu. Para atingir o objetivo final, sabemos que temos de crescer, mas o primeiro é já uma oportunidade para pontuar. O estado anímico é francamente positivo, embora tenhamos esta necessidade de pontos para subir na tabela", acrescentou.



O Vizela, 17.º e penúltimo, com 11 pontos, recebe no sábado, às 15:30, o Moreirense, sexto classificado com 25, numa partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Fábio Melo, da associação do Porto.