Rúben de la Barrera quer vitória sobre Farense para mudar perceção da realidade

Faltam 10 jornadas para o fim do campeonato, 30 pontos em disputa, jogos que o técnico considerou serem como finais, mas destacando a importância das partidas em casa.



“Cada jogo é uma final, seja em casa ou fora. Em casa, os nossos jogadores têm de dar um passo em frente por dois motivos: pelo reforço emocional de jogar com o apoio dos adeptos e pela classificação dos rivais que vamos receber. Em casa, os jogos são muito importantes, mas temos de aproveitar cada semana para preparar os jogos da melhor maneira possível, com enérgica, coragem e paixão, porque estamos aí [na luta] e não há nada perdido”, disse na conferência de imprensa de antevisão da receção aos algarvios.



O técnico espanhol frisou também a importância do jogo na luta pela permanência porque, ganhando, o Vizela pode aproximar-se do pelotão de equipas que estão acima na tabela: "Em termos de classificação a perceção da realidade será bem diferente”.



Na última jornada, os minhotos ‘arrancaram’ um ponto no terreno do Portimonense (0-0), que se seguiu a outra igualdade, em casa, com o Estoril Praia (3-3) e, para Rúben de la Barrera, o Vizela deve repetir o que fez bem quando teve bola e a reação à perda, sendo “consistentes sem bola” para não descurar o momento defensivo.



“É tudo importante. Queremos ser fiáveis, é a fiabilidade que nos vai permitir render, isso reduz erros e a equipa cresce. Amanhã [sábado], é dia para mostrar personalidade e evitar o que não fizemos de tão bem nesses jogos”, explicou.



O treinador disse esperar um Farense, que vem de três derrotas consecutivas e não vence há seis rondas, que tanto pode vir pressionar alto como esperar o erro dos vizelenses, explorando o contra-ataque e também as bolas paradas.



“Nós temos de mostrar a nossa intenção desde o primeiro ao último minuto. Vejo os jogadores conscientes da nossa realidade e da importância do impacto de uma vitória e é com essa energia, perante os nossos adeptos, que temos que se fortes porque, repito, a perceção da realidade muda totalmente com uma vitória”, disse.



Vizela, 18.º e último classificado com 18 pontos, e Farense, 11.º com 26, defrontam-se no sábado, a partir das 15:30, no Estádio FC Vizela, num jogo que vai ser arbitrado por Bruno Pires Costa, da associação de Viana do Castelo.