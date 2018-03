Rúben Dias é novidade nas escolhas de Fernando Santos

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Mar, 2018, 12:11 / atualizado em 15 Mar, 2018, 12:43 | Futebol Nacional

Fernando Santos anunciou ao início da tarde desta quinta-feira, na Cidade do Futebol, os futebolistas para as partidas de preparação frente ao Egito e à Holanda, marcadas para os dias 23 e 26 de março, em Zurique e Genebra, na Suíça.



Entre os escolhidos destaque para a presença de Rúben Dias pela primeira vez na seleção principal.



Eis o lote completo de 25 jogadores escolhidos:



Guarda-redes: Rui Patrício, Anthony Lopes e Beto.



Defesas: Cédric, João Cancelo, Bruno Alves, José Fonte, Rolando, Rúben Dias, Fábio Coentrão e Raphael Guerreiro.



Médios: William Carvalho, Ruben Neves, Adrien Silva, João Moutinho, João Mário, Bruno Fernandes, Manuel Fernandes e André Gomes.



Avançados: Cristiano Ronaldo, André Silva, Gelson Martins, Bernardo Silva, Ricardo Quaresma e Gonçalo Guedes.



Após o anúncio dos nomes que escolheu o treinador nacional revelou os critérios que utilizou para chegar a estas escolhas.





À procura de fechar as últimas dúvidas que ainda tem para os 23 que vão estar presentes na Rússia, Fernando Santos tem no final deste mês o último teste para alguns jogadores que se tem destacado esta temporada e confirmou que esta convocatória poderá representar 70 por cento daquilo que será a escolha final para o Mundial da Rússia.Além de servirem os interesses desportivos de preparação para o Mundial 2018, as partidas com o Egito e Holanda permitirão igualmente aproximar uma vez mais a Equipa de Todos Nós dos muitos milhares de emigrantes portugueses estabelecidos na Europa Central.Depois destes dois particulares, Portugal já tem agendados mais três, a 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, a 2 de junho, na Bélgica, e a 7 de junho, com a Argélia, em solo luso.A 9 de junho, a comitiva lusa parte para a Rússia, onde se estreia no Mundial2018 a 15 de junho, frente à Espanha. A 20, mede forças com Marrocos e a 25 com o Irão, de Carlos Queiroz, em encontros do Grupo B.