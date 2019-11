Rúben Dias fora dos convocados do Benfica para Vizela

Rúben Dias, que esteve ao serviço da seleção nos últimos jogos de qualificação para o Europeu de 2020, não entra nas escolhas por opção do treinador Bruno Lage, que continua a deixar de fora Fejsa e Zivkovic.

De regresso às escolhas está o médio grego Samaris, que não esteve na última convocatória, na vitória em casa do Santa Clara, na I Liga, e disputou o último jogo na nona jornada, então na goleada na Luz ao Portimonense (4-0).

Em relação aos escolhidos para a ida aos Açores, na 11.ª ronda, entraram também o central Conti e o lateral Nuno Tavares, e saíram os lesionados Svilar e Seferovic, e Taarabt, com uma síndrome viral.

O avançado suíço Seferovic veio lesionado dos compromissos na sua seleção, apresentando uma rotura solear da perna esquerda, enquanto Svilar tem uma tendinopatia.

No boletim clínico das águias continuam Rafa, com uma desinserção do tendão médio adutor, e David Tavares, com uma lesão muscular na coxa esquerda.

O Benfica, líder da I Liga, defronta no sábado fora o Vizela, líder da Série A no Campeonato de Portugal, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal com início marcado para as 20:45.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin

- Defesas: Ferro, Nuno Tavares, Conti, Tomás Tavares, Grimaldo, Jardel e André Almeida

- Médios: Caio Lucas, Cervi, Chiquinho, Pizzi, Gabriel, Samaris, Florentino e Gedson

- Avançados: Carlos Vinicius, Raul de Tomas e Jota