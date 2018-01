Rúben Ferreira regressa ao Marítimo e assina por duas épocas e meia

Lusa 09 Jan, 2018, 19:15 | Futebol Nacional

"O bom filho regressa a casa", foi a mensagem deixada pelo presidente Carlos Pereira sobre o lateral-esquerdo, que chegou ao Marítimo, em 2007/08, ainda como júnior, tendo passado depois pela equipa B e feito a estreia no plantel principal, em 2011/12.



Após cinco temporadas, o jogador madeirense deixou o Marítimo, em 2016/17, e rumou ao Vitória de Guimarães, reencontrando Pedro Martins, o treinador que o lançou na Madeira, mas não esqueceu a equipa da sua terra natal.



"No momento em que saí, pensei sempre no regresso", afirmou, na apresentação, citado pelo sítio do clube insular, demonstrando "enorme satisfação" por voltar a uma casa que bem conhece.



Esta temporada, Rúben Ferreira mudou-se para o Desportivo de Chaves, mas realizou apenas seis partidas e acabou por rescindir com os flavienses em dezembro de 2017.



O defesa admitiu não estar nas melhores condições físicas embora tenha deixado a garantia de estar "operacional" a curto prazo.



Rúben Ferreira torna-se assim o segundo reforço do Marítimo na reabertura do mercado de transferências deste mês de janeiro, um dia depois da chegada do avançado Joel Tadjo.



Daniel Ramos conta com mais uma opção para o lado esquerdo da defesa, além de Luís Martins e de Fábio China, que recupera de uma lesão na mão esquerda.