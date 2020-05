Rúben Micael renova com Nacional por uma época

O atleta madeirense, de 33 anos, regressou na temporada passada ao Nacional, clube que já tinha representado nas épocas de 2008/09 e 2009/10, de onde se transferiu para o FC Porto.



Rúben Micael foi um dos atletas mais utilizados, tendo atuado em 23 partidas na II Liga, que o Nacional liderava quando foi cancelada, após a 24.ª jornada, devido à pandemia de covid-19.



Rúben Micael é natural de Câmara de Lobos, na Ilha da Madeira, tendo feito a formação no Estreito e no União da Madeira, clube que representou também como sénior, antes de ingressar no Nacional, em 2008/09.



Seguiu-se o FC Porto, por três temporadas, tendo depois ingressado no Atlético de Madrid, clube pelo qual nunca chegou a atuar, tendo sido emprestado ao Real Zaragoza e Sporting de Braga, com o qual assinou em definitivo, em 2013/14.



Em 2015 ingressou nos chineses do Shijiazhuang Ever Bright, tendo em 2016/17 sido emprestado aos israelitas do Maccabi Tel Aviv.



Na temporada 2017/18 regressou a Portugal para representar o Paços de Ferreira e na época seguinte o Vitória de Setúbal.



Internacional português em 16 ocasiões, conta no currículo uma Liga Europa, duas ligas portuguesas, duas taças de Portugal e duas supertaças, em representação do FC Porto, e uma Taça da Liga, pelo Sporting de Braga.