Rúben Ribeiro é o sétimo jogador a rescindir com o Sporting

RTP Comentários 14 Jun, 2018, 14:59 / atualizado em 14 Jun, 2018, 15:18 | Futebol Nacional

A notícia foi avançada pela edição online do diário desportivo Record.



O contexto de crise no seio dos leões começou com a perda do segundo posto na I Liga para o rival Benfica, na derradeira jornada do campeonato. Agravar-se-ia a 15 de maio, quando um grupo de dezenas de encapuzados invadiu a Academia de Alcochete e agrediu jogadores e membros da equipa técnica.



Rui Patrício e Daniel Podence foram os primeiros atletas a avançar com rescisões. Seguiram-se Gelson Martins, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bas Dost e, agora, Rúben Ribeiro. O técnico Jorge Jesus rescindiu por mútuo acordo, tendo entretanto assinado pelos sauditas do Al Hilal.



Na passada segunda-feira, confrontado com a vaga de rescisões no plantel sportinguista, Bruno de Carvalho prometia demitir-se “imediatamente”, caso os jogadores que até então haviam batido com a porta recuassem.



“Se para os atletas o problema é este Conselho Diretivo, os jogadores que escrevam uma carta a dizer que se esta direção se demitir voltam atrás nas rescisões e jogam no Sporting e que se nos voltarmos a candidatar e ganharmos, continuam a valer estas premissas. Na mesma hora demitimo-nos. E tem de ser os seis, não basta um jogador”, clamava nessa conferência de imprensa o presidente do Sporting.



(em atualização)