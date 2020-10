Rui Almeida quer Gil Vicente mais "concentrado" no seu jogo do que no Santa Clara

Após o triunfo caseiro sobre o Portimonense (1-0), a turma de Barcelos vai deslocar-se a Ponta Delgada, nos Açores, para defrontar um dos líderes do campeonato, com os mesmos seis pontos de FC Porto e Benfica, após triunfos sobre Marítimo (2-0) e Sporting de Braga (1-0), mas o treinador dos minhotos disse querer ver os seus pupilos empenhados em crescerem no sistema de jogo até agora trabalhado.



"Relativamente ao adversário, respeitamo-lo. Começou de forma fantástica o campeonato. Mas mantemos a nossa ideia, concentrados no que queremos fazer e em sermos melhores em cada dia, para podermos lutar pelos três pontos em cada jogo", frisou, na conferência de imprensa de antevisão ao desafio agendado para as 15:00 locais (16:00 de Lisboa).



O plantel gilista voltou aos treinos coletivos no relvado para preparar o embate da terceira ronda, depois de duas semanas de quarentena obrigatória, com os futebolistas a treinarem individualmente a partir de casa, face aos 18 casos de covid-19 detetados no clube entre 11 e 13 de setembro - 14 dos infetados já recuperaram totalmente.



Rui Almeida, um dos infetados, mostrou-se "muito feliz" por ter o "grupo completo" no relvado", após "tantas contrariedades", e vincou que esse sentimento é partilhado pelos jogadores.



Mesmo com limitações para preparar a receção ao Portimonense, o Gil Vicente dominou a maior parte do encontro da segunda jornada, mas o ‘timoneiro’ recusou esclarecer se a sua equipa vai aparecer em Ponta Delgada com iniciativa atacante ou com uma postura mais expectante, diante de um Santa Clara "bem organizado", com a marca do "trabalho de qualidade" do treinador Daniel Ramos.



"O adversário tem a sua estratégia. Não podemos ganhar o jogo se não tivermos a bola. Queremos construir e ter oportunidades de golo. Para isso, precisamos de ter bola e tentar jogar. Outra coisa é o que o adversário nos pode deixar fazer. Temos um adversário que nos vai dificultar o nosso trabalho", antecipou.



Questionado ainda sobre possíveis alterações num plantel que conta com 28 elementos, até ao fecho do mercado de transferências, na terça-feira, Rui Almeida disse que o clube está a "preparar a situação", sem esclarecer se haverá entradas ou saídas.



O Gil Vicente, sétimo classificado da I Liga, com três pontos, visita o Santa Clara, terceiro, com seis, em jogo da terceira jornada, agendado para as 15:00 locais, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores.