Rui Alves reconhece que é preciso reforçar o Nacional

À margem de um evento no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, Rui Alves admite que já conversou com a equipa técnica para planificar a próxima temporada, na qual espera manter alguns dos jogadores mais influentes, casos de Gustavo Silva e Danilovic, que são, no seu entender, "para continuar".Rui Alves não sabe se o orçamento de sete milhões de euros previsto para a próxima época será suficiente, mas confidenciou que, em alusão às eleições antecipadas de domingo, na Madeira, que podem produzir alterações nos apoios financeiros aos clubes.O líder do emblema insular refere quepara jogar na I Liga, de onde o Nacional "nunca devia ter sido".O melhor marcador do Nacional na II Liga, Chuchu Ramirez, com 17 golos, e um total de 20 em todas as competições, também admite continuar ao serviço do Nacional, pois considera o treinador Tiago Margarido "como um pai", sendo que o venezuelano espera "chegar a um acordo" para permanecer.Uma semana depois de ter assegurado o regresso ao escalão maior do futebol em Portugal, a equipa madeirense venceu no último domingo o Mafra, por 2-0, com golos de Chuchu Ramirez, aos seis e 45+1 minutos.O Nacional terminou a II Liga portuguesa de futebol na segunda posição, com 71 pontos, menos dois do que o campeão Santa Clara, o que permitiu ao emblema insular o regresso à I Liga, três anos depois da última presença.