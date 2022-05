Rui Borges assume comando do Vilafranquense

O novo técnico dos ribatejanos, de 40 anos, deverá ser anunciado em breve e chega depois de uma época em que orientou, na fase inicial, a Académica, rumando depois ao Nacional, equipa que terminou no sexto lugar da II Liga de futebol.



O novo líder do Vilafranquense começou a carreira de treinador em 2017 pelo Mirandela, no Campeonato de Portugal, onde esteve duas épocas até rumar ao Académico de Viseu e se estrear no segundo escalão. Seguiram-se Académica e Nacional, também na II Liga de futebol.



Já Filipe Gouveia deixa o emblema de Vila Franca de Xira após uma temporada ao leme da equipa.



"A SAD enaltece todo o empenho e dedicação que o treinador demonstrou pelo projeto e deseja as maiores felicidades para a sua carreira futura, estando certa que a mesma será recheada dos maiores êxitos pessoais e profissionais. O agradecimento é dirigido também aos adjuntos Miguel Pinto, Leandro Monteiro e Ricardo Fonseca que, juntamente com Filipe Gouveia, terminam contrato com a União Desportiva ​​​​​​​Vilafranquense", lê-se numa nota publicada na página do clube no Facebook.



O timoneiro, que tinha substituído Carlos Pinto em agosto de 2021, guiou o Vilafranquense à melhor época no segundo escalão nacional, terminando na 12.ª posição do campeonato, com 41 pontos, novo máximo do clube na prova.