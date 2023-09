Rui Borges garante Moreirense "tranquilo" para a deslocação a Vila do Conde

Rui Borges destacou a boa resposta da formação de Moreira de Cónegos após a derrota em Alvalade, por 3-0, frente ao Farense (1-0), na ronda anterior, e garantiu que esse jogo lhe trouxe a serenidade necessária para encarar o que está para vir.



“Depois do Sporting, o Moreirense deu uma boa resposta. Estava na expectativa de manter o nosso nível exibicional tendo feito bons jogos, se conseguiríamos fazer o mesmo nível exibicional com as equipas do nosso campeonato, entre aspas. Penso que sim. Deixou-me muito tranquilo”, salientou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Rio Ave, da sétima jornada.



Para o encontro de domingo com a formação de Vila do Conde, Rui Borges revelou-se consciente das dificuldades mas, ainda assim, admitiu que a sua equipa está preparada.



“Este jogo tem características diferentes, poderá ter algumas condicionantes, do tempo, o vento. É uma equipa que se apresenta com a estrutura, em termos táticos, diferente do que costumamos apanhar. Uma equipa que está junta há algum tempo, com o seu treinador com boas ideias, gosta de ter bola, é pressionante. Vai expor-nos a coisas diferentes, mas estamos preparados para elas”, sublinhou ainda.



O técnico do Moreirense considerou que o bom arranque no campeonato dá uma motivação extra ao grupo, que, mesmo assim, encara sempre todos os jogos com o objetivo de vencer.



“Tem sido um bom início. Poderíamos ter mais pontos, acredito também que a maioria acreditaria que não teríamos tantos. Aos poucos, temos melhorado em todos os sentidos. Esse crescimento sustentado que temos tido, esse crescimento que eles notam diariamente e em que acreditam, cada vez tem sido maior”, referiu o treinador.



Rui Borges recordou a facilidade com que “mudou o ‘chip’” a um grupo que estava habituado a vencer quase sempre na II Liga na época passada.



“Para mim foi fácil lidar com o grupo. É muito positivo e alegre. Muito focado no que é o treino e o jogo. Perceberam que tínhamos que mudar o ‘chip’ porque era uma equipa que estava habituada a ganhar sempre na II Liga. E, aqui, temos que ter noção que não vamos ganhar sempre, apesar de que vamos lutar por um resultado sempre para ganhar. Isso é certo. É o nosso ADN. Mudaram o ‘chip’. Perceberam que têm que ser muito mais rigorosos. Estão sempre dentro da responsabilidade do que implica o nosso jogo individual e coletivo e o que significa representar o clube. É o que eu costumo dizer, que é à imagem da Vila: pequeno mas bravo. É a imagem que temos passado e que queremos manter”, finalizou.



O Moreirense, nono classificado, com sete pontos, desloca-se no domingo, às 20:30, a Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave, em 16.º lugar, com cinco, em jogo que será arbitrado por Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.