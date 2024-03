Rui Borges pede Moreirense “bem organizado”

Ainda recordado do empate da primeira volta (1-1), na vila de Moreira de Cónegos, num dos “jogos mais difíceis do campeonato em termos coletivos, competitivo, muito intenso, repartido”, frente a uma equipa então “motivada e num bom momento”, o técnico perspetivou mais um embate difícil com os "axadrezados" do Porto.”, disse, na antevisão ao encontro.Apesar dos três jogos sem triunfos por parte do Boavista, 12.º classificado, com 25 pontos, o técnico da equipa vimaranense espera um adversário “com uma alma muito grande, à imagem do clube e dos seus adeptos”, comprometido em garantir a permanência e “muito compacto”.”, sublinhou.Ainda na dúvida quanto ao esquema defensivo do Boavista, que, na visita a Vila Nova de Famalicão, foi formado por três elementos, mas costuma ser de quatro, Rui Borges avisou também que o ‘onze’ boavisteiro tem individualidades que podem fazer a diferença, apesar da escassez de soluções no plantel como um todo.Sexto classificado, o Moreirense soma 10 pontos na segunda volta, os mesmos que tinha após sete jornadas na primeira metade do campeonato, apesar de ter apenas marcado três golos desde a 18.ª jornada, algo que não preocupa o técnico dos minhotos, já que todos eles valeram triunfos a uma equipa que vai criando oportunidades de golo.O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 39 pontos, visita o Boavista, 12.º, com 25, em partida agendada para as 18h00 de sábado, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de Bruno Vieira.