Rui Borges reconhece bom momento do Moreirense, mas pede foco no Boavista

Após a goleada imposta ao conjunto de Vila do Conde, já seguida dos três pontos conquistados frente ao Farense (1-0), na jornada anterior, um Moreirense galvanizado pela sua melhor série de resultados defronta agora o Boavista, 'equipa-sensação' da atual temporada, e Rui Borges alertou para a valia do adversário.



"Foi apenas um jogo [Rio Ave], onde realmente estivemos bem em todos os momentos, o que nos levou a sermos eficazes, mas foram apenas três pontos. Há que manter o grupo ciente das dificuldades que vamos enfrentar amanhã [sexta-feira], um grupo muito motivado [Boavista], que vem de um início de época muito bom. Têm uma imagem própria, são competitivos, à imagem do seu treinador [Petit], que tem feito um grande trabalho ao longo da carreira e deveria ter sido mais valorizado", explicou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



O técnico do conjunto minhoto explicou que os 'axadrezados', quartos classificados e outrora líderes do campeonato, até à sexta jornada, valem pelo seu coletivo, conciliando "saídas em contra-ataque" e "boas dinâmicas na organização ofensiva", pelo que apela ao equilíbrio estrutural da sua equipa para fazer face a um jogo no qual reconheceu poderem vir a existir momentos de maior aperto.



Numa época de regresso ao principal escalão do futebol português, em que, até então, apenas perdeu frente a FC Porto, Sporting e Sporting de Braga, e sofreu somente um golo nos restantes jogos, Rui Borges não considera uma surpresa o arranque de época dos seus jogadores.



"Eu estou ciente daquilo que podemos fazer. Naquilo que controlamos, tentamos ser bons a cada dia que passa e o grupo é focado nesse sentido. Se superámos ou não as expectativas, depende das de cada um para o Moreirense. Eu tinha muito boas, porque a equipa já tinha uma base da época passada, com espírito de vitória, era só preciso mudar o 'chip' e saber que iríamos para outra exigência", constatou.



Já a treinar de forma totalmente integrada desde a semana passada, o lateral direito Dinis Pinto ainda não deverá ser opção para a partida de sexta-feira, enquanto procura a melhor forma física, ele que era titular até sofrer um choque de cabeças violento frente ao Famalicão, na segunda ronda.



"Foi com muita alegria que recebemos o Dinis de volta no trabalho normal. Ele está felicíssimo por voltar aos treinos com normalidade. Vai precisar ainda de mais uns dias para voltar à sua melhor forma física, mas é um miúdo potente e valente em termos físicos, estará disponível dentro de poucos dias", revelou.



O Moreirense, oitavo classificado, com 10 pontos, recebe o Boavista, quarto, com 14, às 20:15 de sexta-feira, na inauguração da jornada oito da I Liga, sob arbitragem de David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.