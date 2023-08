Rui Borges revela que Dinis Pinto está "estável"

O lateral-direito do Moreirense Dinis Pinto foi retirado de maca depois de um choque violento com Francisco Moura, lateral do Famalicão, que aconteceu nos primeiros minutos da primeira parte, e o deixou inanimado.O impacto de cabeças levou à interrupção da partida que decorreu na segunda-feira, para encerrar a segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol e que terminou com um empate 0-0.O jogador do Moreirense, que recuperou os sentidos no relvado, recebeu um colar cervical e foi conduzido para o hospital, numa ambulância, para realizar exames complementares.O treinador esclareceu em conferência de imprensa que Dinis Pinto está a recuperar desta situação e que tudo não passou “de um susto”.”, disse o treinador aos jornalistas no final do jogo.