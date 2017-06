Rui Fonte só pensa em ajudar o Sp. Braga

Mário Aleixo - RTP 30 Jun, 2017, 10:28 / atualizado em 30 Jun, 2017, 10:28 | Futebol Nacional

"É um orgulho fazer parte deste projeto e tentar retribuir tudo o que o Braga me deu ao longo destes dois anos. Foi o que o Braga fez: ajudar-me e confiar em mim. Das duas vezes que aqui cheguei, cheguei lesionado e o Braga confiou em mim, acreditou. O mínimo que posso fazer é retribuir com o meu trabalho", realçou Rui Fonte.



O ponta-de-lança falou na manhã desta sexta-feira aos jornalistas, antes da equipa inicia o estágio de pré-temporada.





O dianteiro dos bracarenses enumerou três ideias para a nova época: “entrar na Liga Europa, integrar os jovens e reforços que estão a chegar e cimentar as ideias entre ideias e o treinador”.O avançado foi cobiçado no mercado de transferências, embora o presidente do Sp. Braga António Salvador tenha recusado milhões pela transferência.Rui Fonte comenta as propostas desta forma: "Cabe-me fazer o que posso, fazer a minha parte. Se as propostas chegam cabe ao presidente decidir. Estou cá para ajudar o Braga", sublinhou.