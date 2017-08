Rui Gomes da Silva desvaloriza saída de jogadores

Mário Aleixo - RTP 07 Ago, 2017, 12:27 / atualizado em 07 Ago, 2017, 12:27 | Futebol Nacional

Aquele que já foi vogal do conselho de administração da SAD do Benfica analisou as saídas dos três jogadores da defesa dos encarnados: “As saídas de Ederson, Nelson Semedo e Lindelof são importantes mas o Benfica foi campeão com o Jardel há dois anos, também há dois anos se lamentou muito a saída de Maxi Pereira para o FC Porto e agora anda a fazer ‘piscinas’ no lado direito da defesa dos ‘dragões’, o Oblak e o Ederson andavam emprestados…”





Extra jogo o antigo vice-presidente da direção do Benfica começou por questionar o porquê do Benfica ser a primeira preocupação dos seus principais adversários que continuam a colocar em destaque o seu anti benfiquismo.O antigo dirigente, de 59 anos, lembrou em declarações ao jornalista Nuno Matos a postura dos principais adversários: “O que conseguimos foi com muito esforço, a jogar no máximo e com os adversários (FC Porto e Sporting) mais do que a quererem ganhar, a desejarem que o Benfica perca. Este ano vai ser mais difícil”.Sobre a vida do clube da Luz e o castigo que ameaça o presidente Luís Filipe Vieira, que dizem pode ser duro e atingir os 2/3 anos, o agora comentador desportivo revelou a sua leitura: “O presidente acatará qualquer decisão… mas até admito que não haja sanção nenhuma… hoje as sanções não valem nada no passado tinham efeito prático agora são irrelevantes”.A implementação do vídeo-árbitro também mereceu um comentário de Rui Gomes da Silva que recordou: “Quem vai decidir a jogada no vídeo-árbitro vão ser homens, não são máquinas, vão errar como os outros e vão ser mais criticados porque vão ver o que nós vimos com mais tempo”.Finalmente o advogado e ex-político ainda se referiu à polémica instalada sobre a legalização das claques para afirmar: “Porque é que FC Porto e Sporting querem que o Benfica legalize as claques? Porque é que eles se preocupam tanto com as claques do Benfica? É uma tara”.