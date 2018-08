Rui Jorge Rego entra na luta eleitoral do Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Ago, 2018, 12:16 / atualizado em 03 Ago, 2018, 12:22 | Futebol Nacional

O advogado, de 46 anos, tem na "gestão profissional da SAD, parcerias estratégicas para investimento, internacionalização da marca e novos modelos de negócio" como propostas fundamentais do seu projeto.





"Sporting: Gestão e Crescimento" é o lema daquela que é a 10.ª candidatura à presidência da instituição de Alvalade.





Rego passa a ser o sétimo candidato à liderança do emblema de Alvalade, juntando-se na corrida a Frederico Varandas, Dias Ferreira, João Benedito, José Maria Ricciardi, Fernando Tavares Pereira e Pedro Madeira Rodrigues.



No comunicado que emitiu o advogado aponta um projeto com 10 prioridades, em que se destaca a aposta numa gestão profissional da SAD do clube, a criação de parcerias estratégicas para investimento, com novos modelos de negócio, e a internacionalização da marca Sporting.



"A direção nomeia um Chairman para a SAD, profissional de topo com forte ligação ao Sporting. Zela pela eficácia e transparência da gestão, mas também pelos valores do Clube", lê-se no comunicado, entre as 10 prioridades indicadas pelo novo candidato.



Rui Jorge Rego defende igualmente uma revisão dos estatutos do Sporting, como uma forma de "sarar feridas internas" e "devolver ao clube aos sócios e ao associativismo".



"O presidencialismo não faz sentido. É preciso devolver autonomia a todos os órgãos sociais do clube", defende.



O novo candidato quer também criar parceiros em países como a China, Brasil e no continente africano, assim como investir no "scouting" da Academia, que "tem perdido e energia e competividade", e uma gestão profissional, à semelhança da SAD, nas modalidades.

As eleições para os órgãos sociais do Sporting estão agendadas para 8 de setembro, e o prazo final para a entrega de lista é na próxima quarta-feira.







1. A Direção pede ao Presidente da Assembleia Geral que elabore o projeto de revisão dos estatutos, com autonomia e independência. O presidencialismo não faz sentido. É preciso devolver autonomia a todos os órgãos sociais do Clube.2. A Direção nomeia um Chairman para a SAD; profissional de topo com forte ligação ao Sporting. Zela pela eficácia e transparência da gestão, mas também pelos valores do Clube.3. O Presidente do Clube lidera o Conselho de Administração da SAD. Conduz o plano estratégico e representa o acionista maioritário.4. O Presidente recruta para a SAD um CEO entre os melhores profissionais da indústria, com três objetivos claros: ganhar títulos, gerar lucros e globalizar o Sporting.5. Baixar custos e crescer a partir do patamar de sustentabilidade. As parcerias estratégicas permitem ao Sporting fazer mais e melhor, gastando menos.6. Ter os melhores jogadores. O plantel tem de integrar as promessas da formação e as estrelas contratadas com apoio dos parceiros. Isto reduz custos e aumenta a competitividade.7. Aumentar a receita, as redes de contactos e investir onde o Sporting pode crescer mais, e mais depressa. Criar uma plataforma internacional de negócios, com parceiros na China, Brasil e África.8. Investir no scouting e na Academia, que tem perdido energia e competitividade. É preciso rever o percurso de afirmação dos jogadores e sua valorização. A identidade formadora do Sporting é o seu maior ativo nos mercados internacionais.9. A modalidades - ditas amadoras - gerem orçamentos acima dos 20 milhões de euros. É preciso gestão profissional, alicerçada nos mesmos princípios da SAD: formação; contas saudáveis; internacionalização; gestão e crescimento. Queremos mais modalidades, sucesso desportivo, mas também desporto para todos e serviços para os sócios, simpatizantes e cidadãos em geral.