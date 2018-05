Rui Patrício partiu de Lisboa sem revelar o destino

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Mai, 2018, 12:02 / atualizado em 22 Mai, 2018, 12:02 | Futebol Nacional

A notícia foi revelada pela SportTV que surpreendeu o internacional português sozinho e de mochila às costas escusando-se a prestar declarações.



Desconhece-se o voo no qual o guarda-redes embarcou mas, especula-se que dada a hora em que o jogador se encontrava no aeroporto Humberto Delgado e as notícias do interesse do Nápoles poderá ter viajado num voo para Roma às 9h00.



Rui Patrício está autorizado pelo selecionador Fernando Santos a gozar alguns dias de férias, antes de se juntar à equipa nacional.