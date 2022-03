Rui Pedro Silva diz que é preciso "equipa robusta" para vencer o Vizela

Rui Pedro Silva garantiu que está à espera de dificuldades e, por isso mesmo, defendeu que é preciso estar ao melhor nível para as contrariar.



"Espero um jogo intenso, como é hábito nos jogos do Vizela. É uma equipa que tem uma identidade clara e que é transversal a todo o clube, quer a equipa técnica, jogadores e adeptos, que também acreditam neste jogo mais intenso e há uma simbiose entre eles que culmina neste tipo de futebol", referiu o técnico em conferência de imprensa de antevisão da partida.



O técnico do Famalicão explicou que a sua equipa tem de ser "robusta" e procurar manter o processo de jogo "o maior tempo possível", de modo a ficar mais perto da vitória.



O treinador da equipa de Famalicão acredita que o empate do Vizela na Luz (1-1) é um aspeto que pode dar confiança ao adversário.



"Claro que dá confiança, mas o Vizela mantém sempre o que é o seu jogo, independentemente se empata ou ganha. Vamos encontrar um Vizela muito confiante", sublinhou.



Rui Pedro Silva revelou ainda que boletim clínico não tem novidades e comentou a situação de Diogo Figueiras, que está fora das opções há vários meses.



"O Diogo Figueiras começa a integrar, aos poucos, os treinos com a equipa, embora saibamos que precisa de algum tempo depois de uma paragem tão longa. Espero poder contar com todos os jogadores. Toda a gente sabe o historial que ele tem e esse tipo de jogadores, que têm liderança, podem acrescentar algo ao clube. Tem qualidade e agora tem de conquistar o espaço dele"", salientou.



O Famalicão, 12.º classificado, com 27 pontos, desloca-se, esta sexta-feira, às 20:15, ao terreno do Vizela, no 14.º lugar, com 25, numa partida da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.