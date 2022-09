Rui Pedro Silva "satisfeito" com o plantel do Famalicão antes da visita a Portimão

“O Portimonense entrou forte no campeonato, com a vantagem de ter a ideia, estratégia e equipa bem montada, o que dá competência ao treinador e estrutura do clube, traduzindo-se em pontos e golos. É uma equipa forte e com uma ideia clara de jogo. Estamos a construir a nossa equipa, temos a nossa ideia e o Portimonense bem estudado. Vai ser um jogo equilibrado e com bom futebol das duas equipas”, apontou Rui Pedro Silva.



O técnico de 45 anos recusou que os algarvios sejam a ‘besta negra’ dos famalicenses – que só venceram no primeiro de 11 encontros disputados, em 2015/16, na II Liga –, argumentando que “nunca há jogos iguais” e que são “equipas e momentos diferentes”.



Ao mesmo tempo, o Famalicão conquistou a primeira vitória no campeonato na última jornada, na receção ao Santa Clara (1-0), e não sofre golos há dois jogos, um sinal dos “passos” sustentados pretendidos pela equipa técnica.



“Queremos tornar a equipa equilibrada passo a passo, o primeiro é não sofrer golos, o segundo é concretizar as oportunidades criadas e o terceiro é manter a baliza a zeros e marcar mais golos com as oportunidades criadas”, disse.



No entanto, “qualquer resultado negativo não é visto como um ponto negativo no crescimento da equipa, mas como uma avaliação construtiva”.



“No futebol nunca nada está dado por terminado, mas há sim uma construção constante”, vincou.



Na análise ao fecho de mercado de transferências, depois de nos últimos dias Heriberto Tavares, Owen Beck, Dylan Batubinsika e Samuel Lobato terem deixado o clube por empréstimo, o treinador assegurou estar, “sem dúvida, satisfeito com o plantel”.



“Já tinha mencionado que se o mercado estivesse fechado há uma semana seria um treinador contente. Estamos todos satisfeitos. Temos um plantel muito equilibrado, as saídas foram estudadas e pensadas naquilo que é melhor para o clube e também para o atleta. Foram saídas ponderadas por todos”, atestou.



Devido à expulsão no último jogo, Rui Pedro Silva não poderá orientar a equipa a partir do banco de suplentes, mas garantiu ter “uma equipa técnica competente para orientar” os jogadores, que por seu lado “sabem o que fazer, as alternativas que existem e as diferentes estratégias do Portimonense”.



“Reconheço algum exagero da minha parte durante o último jogo, mas por ter sido a minha primeira expulsão e por não ter sido um momento grave ao ponto de não deixarem um treinador fazer o seu trabalho, [também] é exagerado. Mas aceito e respeito e agora tentar colmatar este castigo”, admitiu.



O Famalicão, 15.º classificado, com quatro pontos, vai defrontar o Portimonense, quarto, com nove pontos, no domingo, em encontro da quinta jornada do campeonato agendado para as 20:30, sob arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.