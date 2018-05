Rui Quinta acredita na passagem de testemunho

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Mai, 2018, 12:27 / atualizado em 03 Mai, 2018, 12:27 | Futebol Nacional

Após o “milagre” de Kelvin (golo marcado ao Benfica em tempo de descontos), em 2012/13, desta vez foi o mexicano Herrera que - com um golo no Estádio da Luz, aos 90 minutos - lançou os “dragões” para um título que vai acabar com a maior “seca” dos portistas desde o início dos anos 80 (1979/80 a 83/84).



Nessa época Rui Quinta foi o braço direito de Vítor Pereira. Agora olha para o próximo FC Porto-Feirense, do próximo domingo, e sabe que a passagem de testemunho vai ser feita, como confessou ao jornalista Fernando Eurico.





Mais que todas as outras competições no FC Porto, diz o treinador, o campeonato é sempre prioritário.O título que Rui Quinta está convencido vem para o Dragão no próximo fim de semana torna-se mais importante porque surge numa época em que o clube não investiu e foi obrigado a transformar em diamantes alguns jogadores.E ao ganhar mesmo com a concorrência feroz de Benfica e Sporting o FC Porto, na opinião do técnico, volta a entrar numa dinâmica de conquistas.