Rui Vitória diz que vídeoárbitro falhou várias vezes desde que está a ser utilizado

Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Feirense, da 10.ª jornada da I Liga, disse também que o Benfica não tinha recebido nenhuma notificação oficial que confirmasse a falha nas comunicações durante o encontro com o Desportivo das Aves e adiantou que este não é caso único.

"Há jogos em que ouvi que falhou, nomeadamente na final da Taça de Portugal, o primeiro jogo (desta temporada) e o último da época passada, o nosso jogo com o Marítimo, na Madeira, o jogo com o Sporting de Braga aqui. Isso eu ouvi informalmente. Se formalmente alguma coisa falhou isso já não sei dizer. As pessoas responsáveis é que têm de informar sobre isso", revelou.

Para Rui Vitória, o problema não está em torno do VAR, mas unicamente na questão cultural em Portugal, porque as polémicas em torno de determinados lances continuam.

"Passaram 10 jornadas e não resolvemos os problemas. As discussões surgem, os programas televisivos existem, os temas continuam a ser discutidos e o VAR, que era para vir para a verdade desportiva, afinal? Isto é uma questão cultural. O problema não está no VAR, está nas interpretações, na nossa cultura e na nossa educação desportiva. Há algo muito mais profundo que estar a discutir a questão do VAR", rematou.

O treinador dos tetracampeões nacionais lembrou ainda que foi o primeiro a salientar que o VAR não iria resolver, de imediato, a questão da verdade desportiva, porque este sistema está ainda em fase experimental e tem que haver um período de adaptação para todos os envolvidos.

"Numa das primeiras conferências de imprensa desta época, disse que era uma fase de adaptação, que não resolveria os problemas todos e que todos nós tínhamos que nos adaptarmos à fase de mudança. Quando digo isto, digo para jogadores, treinadores, jornalistas, adeptos e árbitros", rematou.

O Benfica, terceiro classificado com 20 pontos, recebe pelas 19:00 de sexta-feira, o Feirense, nono com 11, em jogo da 10.ª jornada da Liga, que será arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Évora.