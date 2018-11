Rui Vitória "é o homem certo, no lugar certo", garante Luís Filipe Vieira

Inês Geraldo - RTP Comentários 29 Nov, 2018, 20:14 / atualizado em 29 Nov, 2018, 20:57 | Futebol Nacional

Poucos minutos depois das 20h00, Luís Filipe Vieira falou à imprensa e foi direto ao assunto. "Rui Vitória continuará a ser treinador do Benfica. Não vamos esconder que comentámos e falámos ontem sobre a continuidade ou não de Rui Vitória, mas está comprometido com o Sport Lisboa e Benfica e com o projeto da formação".







Declarando que as notícias da comunicação social eram falsas, Luís Filipe Vieira falou do descontentamento dos adeptos e admitiu que os últimos resultados não foram os melhores. Apesar disso, o presidente dos encarnados garantiu que Rui Vitória é muito importante para a estabilidade do projeto benfiquista.





"Nos primeiros dois anos [Rui Vitória] venceu seis títulos. Chegou por duas vezes aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Nos últimos dez anos tivémos dois treinadores e ganhámos 16 títulos. Façam a comparação com os nossos rivais".





Luís Filipe Vieira garantiu que a continuidade de Vitória vai manter a trajetória de estabilidade do Benfica e explicou que teve um "feeling", uma convicção, para manter o técnico de 48 anos na estrutura encarnada, pelo menos até ao fimda época.







"A responsabilidade é minha. Entendi que devia continuar. É o homem certo, no lugar certo" e lembrou o sucesso na aposta da formação, dando os exemplos de Nélson Semedo, Ederson Morais, Lindelof, Renato Sanches e atualmente, Rúben Dias ou Gedson.



Jorge Jesus nunca foi opção





Questionado pelos jornalistas se o presidente do Benfica havia contactado Jorge Jesus para substituir Rui Vitória, Luís Filipe Vieira foi perentório na resposta. "Jorge Jesus não foi contactado por ninguém do Benfica".





Garantindo que não tem remorsos da opção que tomou, o presidente encarnado explicou também que Luisão "nunca esteve em cima da mesa" para fazer parte de uma nova equipa técnica no Estádio da Luz.





Por fim, Luís Filipe Vieira explicou que depois da decisão qeu tomou, toda a estrutura do Benfica ficou a saber quais são os grandes objetivos da época.



"Acho que hoje ficou tudo claro dentro do Benfica. Desde do fisioterapeuta até ao jogador. É para jogar à Benfica. Não é para jogar lento. É á Benfica com garra".