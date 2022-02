Sá Pinto destaca reação do Moreirense "a todas as adversidades" ante FC Porto

"Parabéns aos jogadores pelo grande jogo que fizeram! Nunca desistiram e souberam reagir com alma e coragem a todas as adversidades que tiveram de enfrentar. Foi um resultado injusto e merecíamos todos muito mais, mas com este espírito de união, luta e de sacrifício iremos seguramente alcançar os nossos objetivos", frisou numa mensagem publicada nas redes sociais, tal como vem sendo habitual após os jogos dos minhotos.



Ricardo Sá Pinto foi expulso pelo árbitro Luís Godinho após o final da partida, decidida com um golo solitário do brasileiro Evanilson, aos 40 minutos, tendo sido substituído na zona de entrevistas rápidas e na conferência de imprensa pelo seu adjunto Rui Mota.



"Obrigado a todos os nossos adeptos que mais uma vez nos apoiaram do início ao fim! Foco no próximo jogo: todos a Arouca!", concluiu o treinador, que se envolveu numa altercação com Diamantino Figueiredo, técnico de guarda-redes do FC Porto, no relvado do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, acabando ambos por ser expulsos.



No rescaldo do desafio, Rui Mota lamentou que Ricardo Sá Pinto tenha sido expulso por reagir a "um empurrão de alguém que não conseguiu perceber quem era", após tentar entender junto de Luís Godinho "a razão da expulsão" de Steven Vitória, que viu dois cartões amarelos aos 84 minutos, num lance com Otávio, seguido de protestos ao juiz.



Os minhotos atuavam nessa altura em superioridade numérica, devido à expulsão do sérvio Marko Grujic, que rendeu o colombiano Matheus Uribe, aos 65 minutos, e recebeu dois amarelos, aos 71 e 79, ainda que o FC Porto tenha segurado a vantagem mínima.



Com o 51.º jogo seguido sem perder no campeonato, os 'dragões' passaram a contar 63 pontos, mais seis do que o campeão nacional Sporting, segundo, com o qual empataram na jornada anterior (2-2), alargando ainda para 12 a vantagem sobre o Benfica, terceiro.



Já o Moreirense somou a segunda derrota seguida e regressou à zona de descida direta, ocupando o 17.º e penúltimo lugar, com 19 pontos, antes da visita ao Arouca, 15.º, com 21, no sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Arouca, relativa à 24.ª ronda da I Liga.