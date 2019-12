Sá Pinto pede "jogo exemplar" do Braga para eliminar Benfica

O treinador dos minhotos elogiou o "momento" do Benfica, líder do campeonato, e disse esperar "um jogo muito difícil", mas deixou a garantia que o Sporting de Braga tudo irá fazer para "contrariar o favoritismo que têm".

"Está numa boa fase, individualmente e coletivamente é muito forte, teremos que nos superar, fazer um jogo exemplar, completo, de concentração máxima a todo o momento, para podermos concretizar o sonho de passar à próxima eliminatória", disse na antevisão da partida.

Ricardo Sá Pinto notou que, apesar não ser o jogo que mais desejavam nesta fase da Taça de Portugal, para chegar mais longe na prova, "mais tarde ou mais cedo, tinhamos que jogar contra um Benfica, Sporting ou FC Porto".

A equipa minhota vem de duas derrotas seguidas no campeonato, ambas por 1-0, com o Desportivo das Aves e, em casa, no domingo, com o Paços de Ferreira, e o técnico lamentou o pouco tempo para preparar o jogo.

"É pena termos pouco tempo para preparar o jogo, jogar com Benfica nunca é fácil e jogar de três em três dias, depois de tantos jogos, também não. Estrategicamente é um jogo que exige muito, mas em termos de motivação este é um jogo extra, é um desafio para todos poder ganhar em casa do Benfica. A palavra chave é acreditar, vamos acreditar que é possível, na Taça tudo é possível e somos mais uma equipa a acreditar nisso", disse.

O técnico disse ainda que espera que Bruno Lage tente explorar os pontos mais frágeis dos `arsenalistas`.

"Claro que espero, eu também analiso a minha equipa e sei que não somos uma equipa perfeita, sei onde o adversário está à procura de desequilibrar e surpreender, preparamos o jogo em função disso, mas não só para defender. Gostamos de jogar e temos uma ideia de jogo positiva e temos que ter personalidade quando em posse, de forma ativa e agressiva", disse.

Uma vez mais, Sá Pinto pediu maior eficácia aos seus jogadores, ainda que se tenha mostrado "orgulhoso" com o facto de a equipa criar várias oportunidades de golo.

Wallace, Claudemir e Hassan estão lesionados e não podem ser opção para o jogo de quarta-feira.

Sporting de Braga e Benfica defrontam-se a partir das 20:45 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.