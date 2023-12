SAD do Boavista adia para 05 de fevereiro assembleia geral eleitoral

Em comunicado hoje tornado público, a mesa da assembleia da SAD refere a "impossibilidade prática de, atempadamente, indicar os órgãos da administração a serem votados", pelo que não estão reunidos "os pressupostos para a realização da assembleia geral".



Com efeito, Gérard Lopez, dono da empresa Jogo Bonito, não terá conseguido formar atempadamente uma equipa para assumir de imediato a gestão do futebol profissional do Boavista, situação que leva a que continue, por mais de um mês, Vítor Murta a presidir ao Conselho de Administração.



O Boavista foi o único clube da I Liga de futebol a ser notificado, na semana passada, para no prazo de 15 dias fazer demonstração do cumprimento salarial nos últimos três meses.



Em setembro passado, o clube do Bessa já tinha falhado a obrigação de demonstrar a inexistência do mesmo tipo de dívidas, relativas aos meses de maio, junho, julho e agosto.



Posteriormente, comprovou a inexistência de dívidas a jogadores e treinadores e ficou com a situação regularizada.