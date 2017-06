SAD do Sporting apresenta resultado positivo

Mário Aleixo - RTP 06 Jun, 2017, 07:35 | Futebol Nacional

A SAD do Sporting registou um resultado positivo de 35,089 milhões de euros no terceiro trimestre do exercício referente à época de 2016/2017, segundo o comunicado enviado na segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



De acordo com o clube lisboeta, este representa "um dos melhores resultados trimestrais de sempre desde que foi constituída a sociedade anónima desportiva", tendo ainda realçado a diferença com o exercício do ano anterior, que apresentou um resultado negativo de 17,106 ME.



A SAD leonina refere que "estes resultados refletem duas situações distintas e positivas: por um lado, em termos estritamente operacionais, nota-se um crescimento sustentado das receitas e, por outro, a realização das duas maiores vendas de sempre da Sporting SAD", o que aquela sociedade considera permitiu "cobrir o maior investimento efetuado na corrente época desportiva".



Números explicados



Na nota enviada à CMVM, a SAD leonina refere ainda que os rendimentos e ganhos operacionais sem transações com jogadores aumentaram 8,565 milhões de euros, "explicado essencialmente pelo aumento das receitas provenientes da participação na "UEFA Champions League" (6,497 milhões), na publicidade e patrocínios (826 mil euros) e pelo aumento da receita de bilheteira e bilhetes de época no montante de 902 mil euros acima do ano anterior".



O Sporting realça no seu comunicado o volume de negócios da sua sociedade, ou seja, os rendimentos e ganhos operacionais e os rendimentos com transações de jogadores, que atingiu o montante de 138,815 milhões de euros, destacando mesmo tratar-se do maior desde que esta foi constituída.



"Este montante de cerca de 138,815 milhões no terceiro trimestre do ano", comparando com "o montante de 63,397 milhões do terceiro trimestre do ano anterior, representa um aumento de 75,418 milhões", pode ler-se ainda.



Também os gastos operacionais registaram um aumento de 17,595 milhões de euros, "o que representa um aumento de 32%", mas a SAD leonina justifica que o mesmo "é compensado com um aumento da receita operacional sem transações de jogadores de 16%".



É ainda explicado que, "de todos os gastos operacionais, regista-se um aumento salarial significativo, atingindo valores de cerca de 48,399 milhões de euros, fruto do investimento nos jogadores profissionais de futebol e equipas técnicas", considerado pelo conselho de administração da SAD como "vital e fundamental para a recuperação do posicionamento de liderança da Sporting SAD, sendo o mesmo sustentado e compensado com um aumento de receitas".