SAD do Sporting de Braga com lucro recorde de 22 milhões de euros em 2019/20

Os 22 milhões de euros, recorde que "supera todas as expectativas inicialmente previstas", segundo uma nota de imprensa divulgada hoje, sucedem-se ao já anterior resultado positivo, de 6,2 milhões de euros, em 2018/19.



O Sporting de Braga regista ainda um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 30,2 milhões de euros (contra 13,1 milhões de euros na temporada anterior).



"Este é o maior resultado de sempre da sociedade, que assume maior relevo face ao contexto epidemiológico vivenciado, o qual levou à interrupção das competições desportivas e gerou grande incerteza no mercado e na indústria do futebol", pode ler-se.



A SAD bracarense gerou resultados que permitiram atingir 41 milhões de euros de capitais próprios e uma autonomia financeira superior a 41%, "rácio manifestamente positivo no setor de atividade e ímpar no panorama nacional".



O Sporting de Braga frisou ainda as mais valias decorrentes das operações com atletas, aproximadamente 25 milhões de euros, no bolo geral do volume de negócios de cerca de 68 milhões de euros, tendo destacado, sem precisar o valor, a contribuição da transferência do internacional Francisco Trincão para o FC Barcelona.



O ativo cresceu cerca de 39%, para valores que chegam quase aos 100 milhões de euros (99,4 milhões de euros), sendo que a SAD frisa que nesta análise "não deve ser descurado o facto do valor do plantel se encontrar valorizado ao custo de aquisição, quando o seu valor de mercado é consideravelmente superior".



O passivo também subiu, cerca de 11%, situando-se agora nos 58 milhões de euros, "em grande parte motivado por compromissos assumidos com transações de atletas".



As remunerações do pessoal ascenderam a 13 milhões de euros, ao que acrescem prémios de desempenho (2,3 milhões de euros), respetivos encargos sobre remunerações (um milhão de euros), seguros de acidentes de trabalho (1,7 milhões de euros), entre outros (1,5 milhões de euros).



O montante apresentado inclui todos os gastos inerentes aos atletas, treinadores e staff que compõem as equipas da SAD, nomeadamente, formação (sub-15, sub-17 e sub-19), equipa sub-23, equipa B, plantel principal e demais colaboradores.



Os resultados vão ser apresentados em assembleia-geral ordinária da SAD, em 27 de outubro.