SAD do Vitória prevê vendas de 10 milhões de euros em janeiro de 2022

Esse documento, que “estabelece metas para a gestão da sociedade”, foi “aprovado pela ampla maioria da estrutura acionista representada” na sessão, refere a nota publicada pelos vimaranenses no sítio oficial.Segundo esse “plano estratégico”, ao qual a Lusa teve acesso,O emblema de Guimarães pretende ainda reduzir a massa salarial, limitar a 100 o número máximo de jogadores com contrato eNo relatório e contas referente a 2020/21, o Vitória de Guimarães apresentou um resultado líquido negativo de 8,2 milhões de euros, interrompendo um ciclo de seis anos com resultados positivos.

Na assembleia-geral de acionistas, a SAD vimaranense ratificou ainda a cooptação de Pedro Vinagreiro para o cargo de vogal do Conselho de Administração, em substituição de Fernando Marques, e elegeu a empresa BDO & Associados para o cargo de “fiscal único” da sociedade, desempenhado até agora pela sociedade Carlos Cunha & Associados.