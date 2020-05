Salvador Agra disponível para regressar a Portugal

", disse o avançado, de 28 anos, à agência Lusa.O atacante, que chegou a fazer parte dos quadros do Benfica antes rumar ao futebol polaco, reconheceu que a passagem pelo Légia de Varsóvia "não correu como esperado", mas garantiu sai do clube "de consciência tranquila".", desabafou o avançado.No emblema de Varsóvia, e durante época e meia, Salvador Agra cumpriu apenas nove partidas oficiais, e sem a perspetiva da situação se alterar, o avançado chegou, na última quarta-feira, a acordo para a rescisão, quando ainda tinha mais uma época de contrato.", explicou.





Futuro e recordações







O futuro será a decidido a partir de terça-feira, quando o atacante regressar a Portugal, com a mulher e filho que o acompanharam nesta aventura na Polónia, e acertar as possibilidades para as próximas épocas com o seu empresário.", vincou o atacante, que já jogou nos espanhóis Bétis, Granada e Cádiz, e nos italianos do Siena.Em Portugal, e depois de ter feito toda a formação no Varzim, Salvador Agra, que chegou a ser internacional olímpico por Portugal, notabilizou-se ao serviço do Sporting de Braga e Nacional de Madeira, precipitando a sua contratação pelo Benfica, onde acabou por não ter oportunidade de se estrear em partidas oficiais.", partilhou Salvador Agra.Apesar de garantir um "carinho" por todos os emblemas que já representou, o avançado, natural de Vila do Conde, tem um especial sentimento pelo Varzim, do qual fala como "o clube do coração"."Foi onde me formei como jogador e como homem. É o clube da minha família, onde cresci e que me deu bases para dar o salto para o resto da carreira. Sempre que posso acompanho, até porque ainda tenho lá muitos amigos", afirmou Salvador Agra.