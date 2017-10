Salvador aponta o dedo aos `três grandes` pela "crispação" no futebol português

Lusa 26 Out, 2017, 15:40 | Futebol Nacional

O dirigente minhoto considerou que a ida do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FP), Fernando Gomes, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República, surge na sequência "do acréscimo da violência entre adeptos, de ataques verbais entre os dirigentes e todo este ruído à volta do campeonato".



"Isto não nos leva a lado nenhum, não beneficia a imagem do futebol português. É um alerta e um pedido de regular algumas situações", afirmou à margem da apresentação do projeto de melhoria das acessibilidades e funcionalidades do Estádio Municipal de Braga.



Para António Salvador, "muita da culpa do que se passa é da comunicação social e naturalmente dos 'três grandes' [Benfica, FC Porto e Sporting], pois dificilmente se conseguem entender. Todos devem meter a mão à consciência", disse.



"Que haja regulamentação para as palavras, para os debates e que, dia após dia, não se adense mais esta crispação entre clubes e adeptos. E que se faça como se fez em Espanha e Inglaterra onde há regulamentação para penalizar os clubes, os dirigentes e os adeptos que entrem nessa onda de crispação", defendeu.



O presidente do Braga notou que só com o Estado e os agentes do futebol do mesmo lado "é possível haver regulamentação" para pôr "termo a esta onda de violência", concluiu.