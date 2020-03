Salvador diz que futebol não deve iludir-se quanto às dificuldades

"Pessoas e instituições vão enfrentar, num futuro próximo, desafios imensos. É previsível que todos tenhamos que nos reajustar e reinventar e, por isso, é sensato que o futebol e o desporto não se iludam quanto às dificuldades que este período nos apresenta e quanto aos constrangimentos que ele nos trará para os próximos anos", escreveu numa carta dirigida aos associados do clube minhoto.



Assegurando "acompanhamento permanente dos atletas e das equipas" do Sporting de Braga, o dirigente reforçou que, "assim que a pandemia for vencida", o clube "estará preparado para retomar a sua atividade".



António Salvador frisou o "momento difícil e inesperado" que o mundo atravessa por causa do novo coronavírus e pediu "ânimo" aos bracarenses, deixando ainda uma palavra de gratidão aos profissionais de saúde.



"Entre a família do Sporting de Braga contam-se vários médicos e profissionais de saúde que têm sido a linha da frente deste combate e é a eles, e a toda esta vasta comunidade clínica nacional e internacional, que presto o meu profundo agradecimento pelo seu papel nesta imensa crise", pode ler-se na missiva.



