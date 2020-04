Salvador lembra: "contratos são para se cumprir"

António Salvador falava, esta tarde, nas redes sociais do clube minhoto, no qual o dirigente responde às questões dos adeptos em direto numa rúbrica denominada "Duas de Letra"





Salvador analisa assim a situação do clube - quase centenário - e faz um balança do seu trabalho e ambições que quer ver para o futuro do Sporting de Braga.





O dirigente não voltou a esconder que o seu desejo era o de ver o treinador Rúbem Amorim a prosseguir os seu trabalho no clube e reafirmou que a direção de Frederico Varandas comprometeu-se de acordo com o contrato em vigor e respetica cláusula de 10 milhões de euros.





Salvador elogiou a qualidade demonstrada pelo trabalho de Rúben Amorim, mas realçou que os contratos "para se cumprir": "contava com Amorim para continuar à frente da equipa, não fosse a administração de Frederico Varandas ter 'batido' os 10 milhões de euros da sua cláusula de rescisão".







Na semana em curso, o Sporting falhou o pagamento da primeira prestação de 5 milhões de euros da referida transferência do técnico que agora está em Alvalade.





António Salvador promete estar atento: "Todos me conhecem, todos sabem o quanto defendo este clube e sobre isso as questões são muito bem claras, os contratos são para se cumprir. E é isso que vou irei e vou sempre fazer, defender o clube nessas situações".





Nesta rúbrica, o presidente do clube da cidade de Braga voltou a recordar que o pior momento desportivo que mais lhe custou foi ver o seu clube perder a Taça de Portugal em 2015, frente ao Sporting, com uma derrota nos penáltis depois de estar a vencer por 2-0 bem perto dos 90 minutos. Na altura, Sérgio Conceição era o técnico bracarense e acabou por sair do clube.





O dirigente elegeu ainda cinco jogos que o mais marcaram: os das conquistas das duas taças da Liga (2013 e 2020) e da Taça de Portugal (2016), o da vitória por 1-0, com golo de Custódio, atual treinador, na meia-final da Liga Europa diante do Benfica (2010/11), e a vitória em Sevilha [4-3] que carimbou o acesso pela primeira vez à fase de grupos da Liga dos Campeões (2010/11).