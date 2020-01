Sami chega a acordo para rescisão de contrato com o Cova da Piedade

A separação foi hoje confirmada à agência Lusa pelo próprio jogador, que chegou ao clube da margem sul do Tejo no mercado de ‘inverno’ da época 2018/19, tendo alinhado pelos piedenses num total de 26 jogos e apontado um golo.



O luso-guineense foi um dos cinco jogadores despromovidos à equipa de sub-23 do Cova da Piedade, em dezembro, tendo mais tarde rejeitado a reintegração no plantel principal após a saída do técnico Jorge Casquilha.