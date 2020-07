Samuel Costa regressa aos convocados do Braga, Raul Silva de fora

O médio de 19 anos volta a ser aposta do técnico, ao contrário do central Raul Silva, a única saída em relação à anterior lista de convocados.



Artur Jorge continua sem poder contar com os lesionados Rolando, Sequeira e Tormena.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 57 pontos, e Tondela, 15.º, com 30, defrontam-se a partir das 19:15 de segunda-feira, no Estádio João Cardoso, em Tondela, jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.



A lista dos 21 convocados:



- Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.



- Defesas: Pedro Amador, Esgaio, Fabiano, David Carmo, Bruno Viana e Bruno Wilson.



- Médios: Samuel Costa, Palhinha, André Horta, Fransérgio e João Novais.



- Avançados: Sanca, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Galeno.