Sandra Bastos arbitra um dos jogos de abertura da Liga 3

A única árbitra portuguesa da categoria elite da FIFA - a par de Artur Soares Dias no setor masculino - vai estar no primeiro jogo da Zona Sul da nova competição da Federação Portuguesa de Futebol, marcado para sexta-feira, às 19:30.



Sandra Bastos já tinha arbitrado encontros do Campeonato de Portugal, antigo terceiro escalão do futebol português e atual quarto.



A Liga 3 começa na sexta-feira, dando acesso, no final da temporada, à II Liga, segunda divisão profissional.