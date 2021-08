Santa Clara acusa Moreirense de desprezo pela saúde pública

Em comunicado de imprensa, o Santa Clara, que tem nove jogadores infetados com o novo coronavírus, revela queNa quinta-feira, o Santa Clara avançou ter pedido o adiamento do jogo diante do Moreirense, da segunda jornada da I Liga de futebol, devido ao surto de covid-19 que infetou nove jogadores do plantel dos açorianos.A equipa insular, que jogou na quinta-feira com o Olimpija Ljubljana para a Liga Conferência Europa, vai para o encontro da segunda jornada com apenas 14 jogadores disponíveis.Para o Santa Clara,”, lê-se no comunicado.O Santa Clara acusa o Moreirense de “memória curta” uma vez que os minhotos pediram o “adiamento do jogo da sétima jornada” da edição 2020/21 da I Liga, devido a um surto de covid-19.”, conclui a nota de imprensa.

Santa Clara e Moreirense defrontam-se no domingo às 19h30 locais (mais uma hora no continente), no estádio de São Miguel, nos Açores.