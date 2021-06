Santa Clara apostado em fazer melhor na nova época

”, afirmou aos jornalistas.O técnico falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes do primeiro treino da equipa na pré-época de 2021/22.O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre da equipa na I Liga, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.”, afirmou.O treinador disse que a data para o fecho do plantel ainda é uma “incógnita”, mas avançou que é “provável” a saída do central Fábio Cardoso, que tem sido associado ao FC Porto.”, declarou, quando questionado pelas posições que gostaria de ver reforçadas.Daniel Ramos disse que o “principal objetivo” é trazer para o Santa Clara “” e revelou que em princípio existirão 18 continuidades no plantel dos açorianos.

Aposta na continuidade







Para a nova temporada, os açorianos asseguraram a contratação de Bouldini (proveniente da Académica) e de Paulo Henrique (ex-Penafiel) e de Ricardo Fernandes (oriundo do Académico e Viseu).A época oficial do Santa Clara começa com a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, na qual os açorianos irão defrontar o vencedor do embate entre os macedónios do Shkupi e os kosovares do Llapi, em 22 e 29 de julho, ditou o sorteio.A formação açoriana estreia-se na edição inaugural da prova como visitante, em 22 de julho, recebendo, uma semana depois, em Ponta Delgada, o segundo jogo, no dia 29 de julho.Sobre a eliminatória europeia, Daniel Ramos assumiu que em “teoria” é “preferível jogar fora e depois jogar em casa” devido ao apoio dos adeptos.”, concluiu.