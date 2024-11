Santa Clara apurado para os `oitavos` da Taça

O avançado do conjunto açoriano marcou o tento decisivo aos 79 minutos, num dos raros momentos de emoção de um jogo, globalmente, de fraca qualidade, em que as duas equipas não fizeram jus ao estatuto de I Liga.



Tal foi notório desde cedo, com ambos conjuntos a protagonizaram uma entrada com parca intensidade, apresentando um futebol cauteloso e muito preso no meio campo, avesso a oportunidades de golo.



Os primeiros sinais de perigo surgiram para o Santa Clara, num par de cabeceamentos de Alisson Safira e Matheus Pereira, insuficientes para causar calafrios significativos aos minhotos.



Do outro lado, a equipa de Armando Evangelista sentia dificuldades na definição final, e, apesar de chegar algumas vezes à área contrária, o melhor que conseguiu, em toda primeira parte, foi um remate de longe de Gustavo Sá, por cima, já depois de meia-hora, mantendo o nulo até ao intervalo.



A segunda parte não trouxe melhorias significativas na qualidade do futebol de ambos conjuntos, que só depois da hora de jogo conseguiram dar alguma emoção para as bancadas.



Primeiro pelos famalicenses, num passe a 'rasgar' de Gustavo Sá, que isolou Mário González, mas com o espanhol, só com a oposição do guarda-redes do Santa Clara, a deixar-se superar.



Logo a seguir, na resposta, os açorianos, num contra-golpe, conseguiram colocar Gabriel Silva em boa posição, com o brasileiro a rematar forte, mas para boa defesa de Carevic.



Os insulares continuaram a explorar o contra-ataque, e já aos 79 retiraram frutos dessa ousadia, numa jogada desenhada por Gabriel Silva, que cruzou com precisão para Bruno Almeida, que, no coração da área, famalicense rematou para o 1-0.



Surpreendido, o Famalicão ainda tentou uma reação mas o melhor que conseguiu foi, já nos descontos, um remate de longe Mathias de Amorim, que Sidnei Lima cortou em cima da linha, mantendo a vantagem (1-0) do Santa Clara, num resultado que mereceu, no final, muita contestação à equipa dos adeptos minhotos.







Jogo no Estádio Municipal de Famalicão, em Famalicão.



Famalicão – Santa Clara, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Bruno Almeida, 79 minutos.



- Famalicão: Lazar Carevic, Lucas Calegari, Riccieli, Justin de Haas, Rodrigo Pinheiro (Rafa Soares, 85), Tom van de Looi (Óscar Aranda, 80), Zaydou, Gustavo Sá, Gil Dias, Mário González (Mathias de Amorim, 80) e Rochinha (Otso Liimatta, 85).



(Suplentes: Zlobin, Leo Realpe, Rafa Soares, Topic, Óscar Aranda, Mathias de Amorim, Otso Liimatta, Afonso Rodrigues e Samnuel Lobato).



Treinador: Armando Evangelista.



- Santa Clara: Neneca, Lucas Soares, Frederico Venâncio (Sidney Lima, 75), Guilherme Ramos, Matheus Pereira, Adriano Firmino (Daniel Borges, 85), MT, Ricardinho (Gabriel Silva, 39), Serginho (Pedro Ferreira, 75), Bruno Almeida e Alisson Safira (Vinicius, 75).



(Suplentes: Gabriel Batista, Diogo Calila, Luís Rocha, Sidney Lima, Pedro Ferreira, Daniel Borges, Gustavo Klismahn, Vinícius Lopes e João Costa).



Treinador: Vasco Matos.



Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Riccieli (21), Serginho (24), Gil Dias (49), Gabriel Silva (45), Rochinha (57) e Bruno Almeida (74). Cartão vermelho direto para Gabriel Silva (após o final do jogo).



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.