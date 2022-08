Santa Clara-Casa Pia foi o jogo com mais tempo útil da primeira jornada da I Liga

No Estádio de São Miguel, nos Açores, o Santa Clara apadrinhou o regresso do Casa Pia ao futebol de elite 83 anos depois da única presença dos 'gansos', em 1938/39, num duelo que teve 59,56 minutos de tempo útil, correspondendo a 61,7%.



Em sentido inverno, o jogo de ‘cartaz’ da primeira ronda do campeonato, entre Sporting de Braga e Sporting, que terminou com um empate 3-3, registou um total de 51,35 minutos (50,16%).



Já na ronda inaugural da II Liga, a receção do Benfica B ao Académico de Viseu (1-1) liderou o tempo útil, com 65,26 minutos (66,97%), enquanto o Farense-Torreense (2-1) foi a partida com menor tempo útil, com 50,05 minutos (46,4%).