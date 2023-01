Santa Clara dispensa quatro jogadores

”, lê-se num comunicado publicado no "site" oficial do clube.Os açorianos realçam, contudo, que “são situações distintas”, uma vez que Anderson Carvalho rescindiu o contrato com os insulares.”, detalha o conjunto açoriano.Quanto aos atletas Andrezinho, João Marcos e Rodrigo Valente, o Santa Clara avança que estão “devidamente autorizados pela SAD a procurar novos clubes”.Andrezinho, João Marcos e Rodrigo Valente chegaram esta época ao Santa Clara, provenientes de FC DAC 1904 da Eslováquia, Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos e Estoril, respetivamente.Na apresentação como novo treinador do conjunto açoriano, quando questionado pelos jornalistas, Jorge Simão confirmou a saída dos quatros elementos.”, assinalou.Os açorianos ocupam o 15º. lugar da I Liga com 14 pontos em 16 jogos.Na próxima jornada, os açorianos vão receber o Benfica às 18h00 no continente no sábado, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.