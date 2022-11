Santa Clara e Estoril procuram vitória antes da pausa da I Liga

O jogo, agendado para as 20h15 de Lisboa, põe fim, na ilha de São Miguel, nos Açores, à ronda e à primeira fase do campeonato, que pela primeira vez enfrenta uma paragem a meio, para se disputar um campeonato do mundo de seleções, competição que arranca domingo no Qatar.Com 10 pontos, os açorianos ocupam o 15.º posto da tabela, primeiro acima da "linha de água", após uma vitória e dois empates nos últimos três jogos, incluindo um 1-1 contra o FC Porto.Já os visitantes, estão em 12.º, com 16 pontos, e vivem uma fase complicada, sem vencer há três partidas e vindos de uma goleada no último jogo para o campeonato, 5-1 contra o Benfica, que também os eliminou na Taça de Portugal.Em caso de vitória, os insulares sobem ao 14.º lugar, enquanto os "canarinhos" podem igualar três equipas com 19 pontos, Portimonense, Arouca e Desportivo de Chaves, colando-se ao sétimo lugar.O campeonato, que só retoma depois do Natal, no fim de dezembro, é liderado pelo Benfica, que domingo venceu o Gil Vicente (3-1) e tem oito pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo e vindo de uma goleada em casa do Boavista (4-1).Em terceiro está o Sporting de Braga, que venceu em casa do Portimonense (2-1), com o Sporting a ascender nesta jornada ao quarto lugar após bater o Famalicão (2-1).Arouca -, 0-1.Boavista -, 1-4.Paços de Ferreira –, 0-2.- Marítimo, 1-0.- Gil Vicente, 3-1.Portimonense -, 1-2.Casa Pia -, 1-2.Famalicão –, 1-2.