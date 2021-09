Santa Clara e Famalicão defrontam equipas da II Liga no arranque da Taça da Liga

Ainda sem vitórias no campeonato, o Famalicão regressa à competição em que conseguiu os dois triunfos na temporada, nas rondas preliminares, recebendo o Penafiel, atual quarto classificado da II Liga, num encontro do Grupo B, no qual está também o Sporting, detentor do troféu.



Este será o segundo encontro entre as duas equipas na Taça da Liga, depois de em 2016/17 o Penafiel ter vencido por 3-0 em Famalicão, numa temporada em que as duas equipas estavam na II Liga.



O encontro de Famalicão está marcado para as 21:15, já depois de Rio Ave e Santa Clara terem dado, em Vila do Conde, o pontapé de saída do Grupo D, no qual está o FC Porto.



O Santa Clara, 14.º classificado da I Liga, volta a encontrar o Rio Ave, segundo posicionado da II Liga, depois de ter sido despromovido na temporada passada, numa partida entre duas equipas que nunca se encontraram na Taça da Liga.