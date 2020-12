Santa Clara e Vitória de Guimarães discutem quinto lugar da I Liga

A equipa vimaranense totaliza 16 pontos e pode mesmo ultrapassar de forma provisória o Sporting de Braga, quarto classificado, que soma 18 e só entrará em “cena” na terça-feira, quando receber o Rio Ave, na partida de encerramento da ronda.



O Santa Clara, sétimo posicionado, com 13 pontos, poderá igualar o Guimarães, caso se imponha em Ponta Delgada, onde, em cinco jogos para o campeonato entre as duas equipas, os minhotos têm como melhor resultado um empate, conquistado na época passada.



A liderança da prova continua a ser ocupada pelo Sporting, que no sábado venceu por 1-0 na receção ao Farense, graças a um golo de grande penalidade marcado pelo esloveno Sporar, aos 90+1 minutos, seguido pelos rivais Benfica e FC Porto.



Os encarnados impuseram-se no domingo no estádio do Gil Vicente, por 2-0, poucas horas antes de os azuis e brancos vencerem na receção ao Nacional, pela mesma margem, o que deixa o vice-campeão e o campeão em título, respetivamente, a dois e quatro pontos de distância dos verde e brancos.



Resultados da 10.ª jornada:



Portimonense – Famalicão, 0-0



Marítimo - Belenenses SAD, 1-0



Tondela – Moreirense, 0-0



Sporting – Farense, 1-0



Paços de Ferreira – Boavista, 1-1



Gil Vicente – Benfica, 0-2



FC Porto – Nacional, 2-0



- Segunda-feira (hoje), 21 dez:



Santa Clara - Vitória de Guimarães, 20h15 (21h15 em Lisboa)



- Terça-feira, 22 dez:



Sporting de Braga - Rio Ave, 20h15