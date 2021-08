Santa Clara, eficaz nas grandes penalidades, elimina Farense na Taça da Liga

No jogo da segunda eliminatória da competição, a equipa algarvia - apoiada por mais de 450 espetadores no regresso dos adeptos ao São Luís - dispôs das oportunidades mais claras ao longo da partida, mas mostrou-se ineficaz, panorama que se repetiu na marcação das grandes penalidades, falhando as suas três tentativas perante a eficácia açoriana.



O Farense entrou em campo com dois reforços, Gut e Vasco Lopes, enquanto o Santa Clara apresentou seis novidades face ao 'onze' utilizado na vitória de quinta-feira (2-0) sobre o FC Shkupi (Macedónia do Norte), em jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.



A primeira parte foi movimentada, em ritmo de parada e resposta, com a equipa despromovida à II Liga a tentar afirmar-se com futebol positivo perante um ligeiro melhor arranque do 'europeu' Santa Clara.



Costinha (10 minutos) e Jean Patric (17) ameaçaram com remates de fora da área, enquanto o Farense desperdiçou três boas ocasiões, ambas dentro da área, mas sem obrigar o guardião Ricardo Fernandes a trabalho aturado.



Na segunda parte, o ritmo de jogo baixou consideravelmente, mas o conjunto do escalão secundário voltou a estar mais perto do golo, nomeadamente nas oportunidades de Pedro Henrique (84), para grande defesa de Ricardo Fernandes, e Elves Baldé (88), ao poste.



No desempate por grandes penalidades, o Santa Clara marcou nas suas três tentativas, enquanto, nos algarvios, Gut e Elves Baldé acertaram na trave e Amine permitiu a defesa do guardião adversário.



Os açorianos defrontam já na próxima quinta-feira o Olimpija Ljubljana, da Eslovénia, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, enquanto os algarvios estreiam-se na II Liga com a deslocação ao terreno do Leixões (10 de agosto).







Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.



Farense -- Santa Clara, 0-0 (0-3 gp).



No final do tempo regulamentar: 0-0.



Marcadores no desempate por grandes penalidades:



0-1, Lincoln.



0-1, Gut (à barra).



0-2, Nené.



0-2, Amine (defesa do guarda-redes).



0-3, Mikel Villanueva.



0-3, Elves Baldé (à barra).







Equipas:



- Farense: Rafael Defendi, Alex Pinto, Bura, Gut, Abner, Amine, Fabrício Isidoro, Lucca, Vasco Lopes (Paollo, 82), Mayambela (Elves Baldé, 68) e Pedro Henrique.



(Suplentes: Ricardo Velho, Stojiljkovic, Bandarra, Henrique, Loide Augusto, Seruca, Elves Baldé, Paollo e Mica).



Treinador: Jorge Costa.



- Santa Clara: Ricardo Fernandes, Pierre Sagna, Tassano, Mikel Villanueva, Paulo Henrique, Morita, Anderson Carvalho (Júlio Romão, 62), Costinha (Nené, 90+1), Carlos Júnior (Ricardinho, 76), Jean Patric (Lincoln, 62) e Cryzan (Bouldini, 76).



(Suplentes: Rodolfo Cardoso, Kennedy Boateng, Mansur, Bouldini, Lincoln, Júlio Romão, Nené, Rui Costa e Ricardinho).



Treinador: Daniel Ramos.







Árbitro: Hugo Silva (Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bura (07 minutos), Cryzan (34), Júlio Romão (70) e Alex Pinto (86).



Assistência: 461 espetadores.