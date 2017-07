Santa Clara encerra estágio com uma vitória e duas derrotas

Lusa 08 Jul, 2017, 16:02 | Futebol Nacional

A equipa açoriana despede-se assim de Penafiel com uma vitória sobre o Sporting da Covilhã, naquele que é o último dia de estágio da pré-época que a equipa está a cumprir no norte do país deste terça-feira passada.



O Santa Clara fez o primeiro jogo da pré-época no primeiro dia de estágio, frente ao Paços de Ferreira, da I Liga, numa partida que decorreu no Estádio da Capital do Móvel e em que a equipa insular saiu derrotada por 2-0.



Na passada quarta-feira, foi a vez da formação orientada por Carlos Pinto defrontar o Penafiel, equipa do mesmo escalão, que resultou em mais uma derrota para o Santa Clara por 1-0.



O plantel do Santa Clara regressa este fim de semana aos Açores, sendo que os treinos arrancam na próxima segunda-feira, às 9:00 horas locais (10:00 em Lisboa) no Campo do Lajedo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.







Plantel provisório do Santa Clara para 2017/2018:



- Guarda-redes: Serginho, Marco (ex-Freamunde) e Rodolfo.



- Defesas: Jing Hu, Dani Coelho (ex-Vizela), Marcelo (ex-Moreirense), Accioly, Vítor Alves, João Pedro (ex-Desportovo das Aves), Igor Rocha e João Reis.



- Médios: Diogo Santos, Rashid, Kaio (ex-Ferroviária/Brasil), Pacheco, Grilo (ex-Freamunde), Miguel Machado, Ruben Saldanha, Minhoca (ex-Paços de Ferreira), Ventura (ex-Benfica Castelo Branco), Burke, Pineda e Adel.



- Avançados: Fernando (ex-Penafiel), Santana (ex- V. Setúbal), Clemente, Ítalo e Guilherme.



Treinador: Carlos Pinto.







Saíram: Pedro Soares (Gafanha), João Dias (SP.Covilhã), Felipe Barros (Yokohama FC), Diogo Coelho (Real Massamá), Telmo Castanheira (Leixões), Hugo Santos (Praiense) e Joel (Vilaverdense).