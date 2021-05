Santa Clara já apresentou proposta de renovação a Daniel Ramos

“Neste momento há uma proposta de renovação ao ‘mister’ Daniel Ramos em cima da mesa. Há uma proposta de renovação e a resposta deverá vir segunda-feira, no máximo terça-feira. Há vontade do Santa Clara em renovar com o ‘mister’ Daniel Ramos e isto foi comunicado ao ‘mister’”, declarou.



Rui Cordeiro adiantou que Daniel Ramos está a “ultimar detalhes familiares” antes de dar uma resposta ao clube açoriano.



O presidente do Santa Clara falava hoje conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, ao lado do ainda diretor desportivo Diogo Boa Alma.



A conferência serviu para anunciar o abandono de Boa Alma do Santa Clara, clube em que chegou na época 2015/16.



Rui Cordeiro enalteceu o trabalho e as competências de Diogo Boa Alma, revelando que era “impossível manter” o dirigente no clube “por muito mais tempo” devido ao “potencial” demonstrado.



Boa Alma agradeceu a confiança do clube no seu trabalho e salientou que “ninguém é eterno em nenhum lado”.



“Em relação à minha vida desportiva é seguramente o dia mais triste para mim, a decisão que mais me custou a tomar, mas sinto que é o momento de terminar o meu ciclo no Santa Clara”, afirmou o diretor desportivo.



O dirigente recordou que quando chegou aos Açores o clube encontrava-se “praticamente em lugar de descida” na II Liga e a enfrentar “dificuldades financeiras graves”.



Boa Alma descreveu os anos no Santa Clara como “maravilhosos”, considerando a “cereja no topo do bolo” a qualificação para a Liga Conferência Europa.



“Escrevemos uma das páginas mais bonitas do desporto açoriano. Orgulho-me muito de fazer parte da história deste clube, orgulho-me muito por fazer parte da história do desporto açoriano”, apontou.



Questionado sobre o futuro, Diogo Boa Alma referiu que o que o “desafia são os projetos”.



O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre na I Liga de futebol, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.